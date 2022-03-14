Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun bugün yapılması planlanıyor - Son Dakika

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov basına yaptığı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin şimdilik sürmediğini, bugün için yapılmasının planlandığını belirtti.

Peskov, 12 Mart'ta yaptığı açıklamasında müzakerelerin artık çevrim içi olarak devam edeceğini duyurmuştu.