Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun bugün yapılması planlanıyor - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun bugün yapılması planlanıyor

14.03.2022 00:17
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun bugün yapılması planlanıyor

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığı bildirildi.

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov basına yaptığı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin şimdilik sürmediğini, bugün için yapılmasının planlandığını belirtti.

Peskov, 12 Mart'ta yaptığı açıklamasında müzakerelerin artık çevrim içi olarak devam edeceğini duyurmuştu.

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Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun bugün yapılması planlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun bugün yapılması planlanıyor - Son Dakika
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