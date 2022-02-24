Rusya ve Ukrayna çevresindeki limanlara uğrayacak Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesine güncelleme - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya ve Ukrayna çevresindeki limanlara uğrayacak Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesine güncelleme

24.02.2022 19:17
Rusya ve Ukrayna çevresindeki limanlara uğrayacak Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesine güncelleme

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin 2'ye çıkarıldığını bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin 2'ye çıkarıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'deki güncel gelişmeler dikkate alınarak Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkarılmıştır."

YORUMLAR
500
Ukrayna, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını parçaladı! O anlar saniye saniye kamerada Ukrayna, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını parçaladı! O anlar saniye saniye kamerada Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna ve Rusya Kızılhaç başkanlarıyla görüştü Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Ukrayna ve Rusya Kızılhaç başkanlarıyla görüştü

Rusya Federasyonu, Karadeniz, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya ve Ukrayna çevresindeki limanlara uğrayacak Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesine güncelleme - Son Dakika


Son Dakika
19:17 Ukrayna Devlet Başkanı son durumu açıkladı: Rusya, Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyor, bu tüm Avrupa'ya karşı bir savaş ilanıdır
19:10 Ukrayna ordusu, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı!
19:09 Rusya işgalindeki Ukrayna halkına Mircea Lucescu'dan önemli mesaj: Korkak değilim, bunu yapamam
18:58 Son Dakika: Ukrayna ilk resmi toprak kaybını yaşadı! Rusya, Herson bölgesini ele geçirdi
18:58 Uçakta kadın yolcunun yan koltuğunda mastürbasyon yaparken yakalandı
18:47 Rusya, Ukrayna'daki hastaneye bomba yağdırdı: 4 ölü, 10 yaralı
18:39 Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Bir kadını rahatsız ediyordu
18:34 Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı, hazırlıklar yapıldı
18:21 İngiltere'den önemli Rusya hamlesi! Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı, Chelsea'ye el konulabilir
18:07 Son Dakika: Rusya, Kiev'in sınırına dayandı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 19:23:33. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya ve Ukrayna çevresindeki limanlara uğrayacak Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesine güncelleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement