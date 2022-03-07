Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur başladı - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur başladı

07.03.2022 17:56

- Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur başladı Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki barış ve ateşkes görüşmelerinin 3'ncü turu başladı.

- Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur başladı

KİEV - Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki barış ve ateşkes görüşmelerinin 3'ncü turu başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakereler devam ediyor. İlk iki görüşmede olumlu sonuç alamayan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakere görüşmelerinin 3'üncü turu TSİ 17.00 Belarus'un Belovezhskaya Pushcha bölgesinde başladı. Rusya tarafı toplantı yerine yaklaşık 1 saat önce, Ukrayna tarafı ise toplantıya 20 dakika kala ulaştı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelmeden önce ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, "Daha önce söz verdiğimiz Donbass ve diğer kentlerdeki insani koridorlar açık tutuluyor. Bugün Ukrayna tarafıyla bu koridorların durumunu ele alacağız" dedi.

Ateşkese rağmen insani koridorlarda süren çatışmalar nedeniyle sivillerin tahliye edilememesinden dolayı üzüntü duyduklarını ifade eden Medinskiy, "Rusya'nın Ukrayna ile son tur müzakerelerde varılan anlaşmalara rağmen sivillerin tahliyesi için şehirlerde açılan insani koridorların faal olarak kullanılamaması nedeniyle üzüntü duyuyoruz" dedi.

Sivillerin tahliyesinin Ukraynalı milliyetçiler tarafından engellendiğini savunan Medinskiy, "Şehirlerde mevzileri ele geçiren milliyetçiler, dolaylı ve doğrudan canlı kalkan olarak kullanarak sivilleri orada tutmaya devam ediyor" dedi.

Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "Birkaç dakika içinde sivillere yönelik geniş çaplı saldırıların bir argüman olduğuna ciddi şekilde inanan bir ülkenin temsilcileriyle konuşmaya başlayacağız" dedi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki 2'inci tur görüşmelerde saldırı altındaki şehirlerde bulunan sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturulması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur başladı
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur başladı
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur başladı

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Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı Son dakika gündem: Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Buchansky bölgesinden tahliyeler Son dakika gündem: Rusya'nın ilan ettiği geçici ateşkes - Buchansky bölgesinden tahliyeler

Müzakere, Ukrayna, Ateşkes, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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