Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur sona erdiGörüşmede net bir sonuç çıkmazken, müzakereler devam edecek - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur sona erdiGörüşmede net bir sonuç çıkmazken, müzakereler devam edecek

07.03.2022 21:52

- Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur sona erdi Görüşmede net bir sonuç çıkmazken, müzakereler devam edecek Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki barış ve ateşkes görüşmelerinin 3'ncü turu sona erdi.

- Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur sona erdi

Görüşmede net bir sonuç çıkmazken, müzakereler devam edecek

MİNSK - Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki barış ve ateşkes görüşmelerinin 3'ncü turu sona erdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında iki ülke arasında Belarus'ta başlayan müzakerelerin 3'üncü turu yaklaşık 4 saatin ardından sona erdi. Görüşmede net bir sonuç çıkmazken, müzakerelerin devam edeceği belirtildi. Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Üçüncü tur müzakereler sona erdi. Müzakerelerde durumu belirgin bir şekilde iyiye götürecek sonuca ulaşamadık. İnsani koridorlar konusunda az da olsa bir ilerleme sağladık. Ateşkes ve güvenlik garantilerinin yanı sıra düzenlemelerin temel siyasi ayağı üzerinde istişareler devam etti" dedi.

İnsani koridorlar yarın tekrar açılacak

Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy ise, "Müzakerelerde beklediğimiz sonuç çıkmadı. Ancak bir dahaki sefere daha önemli adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Müzakereler devam edecek" ifadelerini kullanarak, insani koridorların yarın tekrar açılacağını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun ise ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur sona erdiGörüşmede net bir sonuç çıkmazken, müzakereler devam edecek
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur sona erdiGörüşmede net bir sonuç çıkmazken, müzakereler devam edecek
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur sona erdiGörüşmede net bir sonuç çıkmazken, müzakereler devam edecek

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Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur sona erdi Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur sona erdi Ukrayna heyeti: Rusya ile müzakerelerde ateşkes de dahil sorunun çözümüne dair yoğun istişarelerde bulunuldu. Ukrayna heyeti: Rusya ile müzakerelerde ateşkes de dahil sorunun çözümüne dair yoğun istişarelerde bulunuldu. Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukraynalı milliyetçiler sivillere ateş açıyor' Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukraynalı milliyetçiler sivillere ateş açıyor'

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Ateşkes, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur sona erdiGörüşmede net bir sonuç çıkmazken, müzakereler devam edecek - Son Dakika


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