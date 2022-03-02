Rusya ve Ukrayna heyetleri, görüşmelerdeki 2'inci tur için sınır bölgesine hareket etti - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna heyetleri, görüşmelerdeki 2'inci tur için sınır bölgesine hareket etti

02.03.2022 18:18
Rusya ve Ukrayna heyetleri, görüşmelerdeki 2'inci tur için sınır bölgesine hareket etti

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki 2'inci tur görüşme için tarafların Ukrayna-Belarus sınırına hareket ettiği bildirildi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki 2'inci tur görüşme için tarafların Ukrayna- Belarus sınırına hareket ettiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7'inci gününe girerken, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki 2'inci tur görüşmelerin ilerleyen saatlerde başlaması bekleniyor. Belarus basınında yer alan haberlerde, Rus heyetinin 2'inci tur görüşmeler için Belarus'un Brest Bölgesi'ndeki Belovezhskaya Pushcha'ya hareket ettiğini ifade edildi.

Rus basını ise Ukrayna heyetinden bir temsilciyi dayandırdığı haberlerde, Ukrayna heyetinin de görüşmenin yapılacağı bölgeye doğru hareket ettiği aktarıldı.

İlk görüşmeden sonuç çıkmamıştı

Rus ve Ukraynalı heyetler, 28 Şubat'ta Belarus'un Gomel kentinde bir araya gelmiş, 6 saatlik görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmamıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Ukrayna, Belarus, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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