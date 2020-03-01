Rusya ve Ukrayna Mart ayında tutsak değişimi yapmayı planlıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rusya ve Ukrayna Mart ayında tutsak değişimi yapmayı planlıyor - Son Dakika Dünya

Rusya ve Ukrayna Mart ayında tutsak değişimi yapmayı planlıyor

6 saat önce

Rusya ile görüşmeler yürütün Ukrayna yeni tutsak değişiminin Mart ayında gerçekleşebileceğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna Mart ayında tutsak değişimi yapmayı planlıyor, System.String[]

Rusya ile görüşmeler yürütün Ukrayna yeni tutsak değişiminin Mart ayında gerçekleşebileceğini açıkladı. Kiev'den yapılan açıklama göre Ukrayna'nın doğusunda yaşanan ihtilafın ardından kalan tüm tutsakların değişimine ilişkin iki ülke yetkilileri mutabık kaldı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin and Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Aralık ayında tutsakların evlerine dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:09 
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