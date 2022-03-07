Rusya ve Ukrayna müzakerelere devam ederken çatışmalar da sürüyorUkrayna, Odessa'da Rus gemisini batırdığını iddia etti - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna müzakerelere devam ederken çatışmalar da sürüyorUkrayna, Odessa'da Rus gemisini batırdığını iddia etti

07.03.2022 19:07

- Rusya ve Ukrayna müzakerelere devam ederken çatışmalar da sürüyor Ukrayna, Odessa'da Rus gemisini batırdığını iddia etti Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerenin 3'üncü tur görüşmesi devam ederken, Ukrayna'nın bazı kentlerinde Rusya ve Ukrayna orduları arasındaki çatışmalar da sürüyor.

- Rusya ve Ukrayna müzakerelere devam ederken çatışmalar da sürüyor

Ukrayna, Odessa'da Rus gemisini batırdığını iddia etti

KİEV - Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerenin 3'üncü tur görüşmesi devam ederken, Ukrayna'nın bazı kentlerinde Rusya ve Ukrayna orduları arasındaki çatışmalar da sürüyor. Odessa Askeri Karargahı Sözcüsü Sergey Bratcuhk, Odessa'da bir Rus gemisini batırdıklarını öne sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 12'inci gününe girerken, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerde 3'üncü tur görüşme devam ediyor. Heyetler arasındaki müzakere devam ettiği sırada bazı kentlerde Rusya ve Ukrayna orduları arasındaki çatışmalar da sürüyor. Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın Mıkolayiv kentine roket saldırısı düzenlenirken, Ukrayna tarafı Mıkolayiv- Dnipro karayolu üzerinde Rusya'ya ait Pantsir-S hava savunma sistemlerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Ukrayna, Odessa'da Rus gemisini batırdığını iddia etti

Rusya'nın saldırı hazırlığındaki Ukrayna'ya ait liman kenti Odessa'da da yeni gelişmeler yaşandı. Odessa Askeri Karargahı Sözcüsü Sergey Bratcuhk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Odessa açıklarında bulunan Yılan Adası yakınlarında Rusya'ya ait gemiyi batırdıklarını iddia ederek, "Düşmana ait eski bir gemiyi vurduk. Bu bir devriye gemisi mi yoksa roketli bir saldırı gemisi mi bunu henüz teyit edemedik. Fakat eski bir Rus gemisi. Düşmanı yok edeceğiz. Düşman kayıp vermeye devam ediyor. Aferin çocuklar" dedi.

Rusya ve Ukrayna müzakerelere devam ederken çatışmalar da sürüyorUkrayna, Odessa'da Rus gemisini batırdığını iddia etti
Rusya ve Ukrayna müzakerelere devam ederken çatışmalar da sürüyorUkrayna, Odessa'da Rus gemisini batırdığını iddia etti
Rusya ve Ukrayna müzakerelere devam ederken çatışmalar da sürüyorUkrayna, Odessa'da Rus gemisini batırdığını iddia etti

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Savaşın 12. günü: Saldırı ve direniş iç içe! 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak, müzakereden barış çıkacak mı? Savaşın 12. günü: Saldırı ve direniş iç içe! 3. tur görüşmeleri bugün yapılacak, müzakereden barış çıkacak mı? Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 3. tur müzakereler başladı Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 3. tur müzakereler başladı

Müzakere, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya ve Ukrayna müzakerelere devam ederken çatışmalar da sürüyorUkrayna, Odessa'da Rus gemisini batırdığını iddia etti - Son Dakika


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