Son Dakika Haberleri: Rusya ve Ukrayna petrol nakliyatı anlaşmasını 10 yıl uzattı
Son Dakika Ekonomi Rusya ve Ukrayna petrol nakliyatı anlaşmasını 10 yıl uzattı - Son Dakika Ekonomi

Rusya ve Ukrayna petrol nakliyatı anlaşmasını 10 yıl uzattı

6 saat önce

Rusya devletine iat petrol taşıma şirketi Transneft ve Ukraynalı UkrTransNafta, Ukrayna'da transit petrol nakliyatı anlaşmalarını 10 yıl uzattılar.

Rusya ve Ukrayna petrol nakliyatı anlaşmasını 10 yıl uzattı, System.String[]
Rusya devletine iat petrol taşıma şirketi Transneft ve Ukraynalı UkrTransNafta, Ukrayna'da transit petrol nakliyatı anlaşmalarını 10 yıl uzattılar.

Yapılan anlaşma 1 Ocak 2020 tarihinde geçerli olacak ve 1 Ocak 2030 yılına dek sürecek.Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak günün erken saatlerinde Moskova'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısı konusunda nihai bir karar almadığını söylemişti.


- İstanbul
Ukrayna, Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'yı şoke eden cinayet: Keskin nişancı, 3 yaşındaki çocuğu öldürdü
Ukrayna'da keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü Rusya lideri Putin'den NATO'ya eleştiri: Çağın gerisinde Ortalığı birbirine kattılar! Rusya'da alkollü grup, polis aracını devirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:34:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya ve Ukrayna petrol nakliyatı anlaşmasını 10 yıl uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]