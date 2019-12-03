Rusya ve Ukrayna petrol nakliyatı anlaşmasını 10 yıl uzattı

Rusya devletine iat petrol taşıma şirketi Transneft ve Ukraynalı UkrTransNafta, Ukrayna'da transit petrol nakliyatı anlaşmalarını 10 yıl uzattılar.

Yapılan anlaşma 1 Ocak 2020 tarihinde geçerli olacak ve 1 Ocak 2030 yılına dek sürecek.Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak günün erken saatlerinde Moskova'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısı konusunda nihai bir karar almadığını söylemişti.

- İstanbul