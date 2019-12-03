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Rusya ve Ukrayna petrol nakliyatı anlaşmasını 10 yıl uzattı
6 saat önce
Rusya devletine iat petrol taşıma şirketi Transneft ve Ukraynalı UkrTransNafta, Ukrayna'da transit petrol nakliyatı anlaşmalarını 10 yıl uzattılar.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:09 Kaynak: DHA
devletine iat petrol taşıma şirketi Transneft ve Ukraynalı UkrTransNafta, Ukrayna'da transit petrol nakliyatı anlaşmalarını 10 yıl uzattılar.
Yapılan anlaşma 1 Ocak 2020 tarihinde geçerli olacak ve 1 Ocak 2030 yılına dek sürecek.Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak günün erken saatlerinde Moskova'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntısı konusunda nihai bir karar almadığını söylemişti.
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