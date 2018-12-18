Rusya, Venezuela'da Askeri Üs Kurmaya Çalışıyor

Rusya, ABD'nin yakınında olan Karayip Denizi'ndeki bir adaya üs kurmak için görüşmelere başladı.

Rusya, ABD'nin yakınında olan Karayip Denizi'ndeki bir adaya üs kurmak için görüşmelere başladı. Rusya, Venezuela'nın başkenti Karakas'ın 200 kilometre uzağındaki La Orchila'da, daimi bir filo konuşlandıracak.



Rusya'nın aralarında nükleer bomba atabilen Tupolev Tu-160 uçaklarının da bulunduğu bir filoyu Venezuela'ya göndermesiyle başlayan kriz tırmanıyor. Rus yetkililer, Karayip Denizi'ndeki bir adaya üs kurulması gerektiğini söyleyerek, Venezuela ile La Orchila'da, daimi bir filonun da yer alacağı üssün açılması konusunu müzakere etmeye başlandığını açıkladı.



Tu-160'lar Venezuela'dan dönmeyecek



Rus askeri yetkili Şamil Gareyev, Nezavisimaya gazetesine verdiği demeçte, "Venezuela'yı uçaklarımızın uzun mesafeli görevlerine dahil etmek doğru bir karardı. Stratejik bombardıman uçaklarımız artık Rusya'ya dönmek zorunda kalmayacak. Bu anlaşma ile Amerika'daki devriye görevlerini yerine getirirken yakıt ikmali yapabilecekler. Tu-160'lar, Venezuela'daki üslerine ulaşacak, uçuş yapacak, görevlerini yerine getirecekler" ifadelerini kullandı.



Rus uçaklarının üçüncü ziyareti



Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, Rus filosunun eğitim uçuşları yapmak üzere Venezuela'ya gitmesine sert tepki göstermişti. Venezuela'daki Moskova Büyükelçisi Vladimir Zaemski ise, Karakas'taki Rus bombardıman uçaklarının ilk kez ülkeye gelmediğini belirterek, Almagro'yu, "medyanın piyonu" olmakla suçladı. - KARAKAS

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