Son Dakika Haberleri: Rusya Venezuela'ya 'Asker ve Teçhizat Taşıyan' İki Uçak Gönderdi
BBC

Rusya Venezuela'ya 'Asker ve Teçhizat Taşıyan' İki Uçak Gönderdi

49 dakika önce

Başkent Caracas'taki havalimanına, çok sayıda asker ve teçhizat taşıdığı bildirilen iki Rus uçağı indi.

Rusya Venezuela'ya 'Asker ve Teçhizat Taşıyan' İki Uçak Gönderdi, System.String[]
Venezuela'nın başkenti Caracas'taki havalimanına, çok sayıda asker ve teçhizat taşıdığı bildirilen iki Rus uçağı indi.

Rus Sputnik haber ajansı, Cumartesi günü Maiquetia Havalimanına inen uçakların, "askeri anlaşmalardaki teknolojik ayrıntıları tamamlamak" için Venezuela'ya gönderildiklerini duyurdu.

Venezuelalı gazeteci Javier Mayorca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, alanda yaklaşık 100 asker gördüğünü ile 35 tona yakın ekipmanın uçaktan indirildiğini iddia etti.

Rus askerleri havalimanının park bölümünde gösteren fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

Javier Mayorca daha küçük bir jet uçağının da alanda bulunduğunu, askerlere ise General Vasily Tonkoshkurov'un komuta ettiğini duyurdu.

Adsbexchange isimli uçuş takip sitesine göre, Rus askeri kargo uçağı Pazar günü ülkeden ayrıldı.

Antonov-124 tipi kargo uçağının Caracas Havalimanı'na inişinden üç ay önce iki ülke ortak askeri tatbikat düzenlemişti.

https://twitter.com/steve_hanke/status/1109913312559616001

Rusya'nın verdiği borçlar '17 milyar dolara ulaştı'

Rusya, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve yönetimine, hem askeri hem de ekonomik bir destek hattı kurmuş durumda.

Ocak ayında iki nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip Rus bombardıman uçağı bölgeye gönderildi.

Ekonomik açıdan Rusya, Venezuela'ya en çok borç veren ülkelerden birisi konumuna gelmiş durumda.

Reuters haber ajansına göre, 2006'dan bu yana verilen borçların miktarı 17 milyar dolara ulaştı.

Maduro, Şubat ayında Rus basınına verdiği bir röportajda "Putin bize her düzeyde destek oluyor ve biz de bu desteği büyük bir memnuniyet ve minnetle kabul ediyoruz" demişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:09 

Venezuela, Dünya
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