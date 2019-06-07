Rusya: Venezuela'ya daha fazla asker göndermeye hazırız
1 saat önce
Rusya, ihtiyaç duyulması halinde Venezuela’ya daha fazla askeri uzman göndermeye hazır olduğunu açıkladı.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:23
, ihtiyaç duyulması halinde Venezuela
'ya daha fazla askeri uzman göndermeye hazır olduğunu açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı
, Venezuela'daki Rus askeri uzmanlarının sayısının artırılması seçeneğinin dışlanmadığını bildirdi.
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