Son Dakika Haberleri: Rusya: Venezuela'ya daha fazla asker göndermeye hazırız
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Rusya: Venezuela'ya daha fazla asker göndermeye hazırız

1 saat önce

Rusya, ihtiyaç duyulması halinde Venezuela’ya daha fazla askeri uzman göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Rusya: Venezuela'ya daha fazla asker göndermeye hazırız, System.String[]
Rusya, ihtiyaç duyulması halinde Venezuela'ya daha fazla askeri uzman göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki Rus askeri uzmanlarının sayısının artırılması seçeneğinin dışlanmadığını bildirdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:23 
Rusya Federasyonu, Venezuela, Dünya
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