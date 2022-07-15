Rusya: Vinnıtsya kentindeki subay orduevini yüksek hassasiyetli füzelerle vurduk - Son Dakika
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Rusya: Vinnıtsya kentindeki subay orduevini yüksek hassasiyetli füzelerle vurduk

15.07.2022 14:37
Rusya: Vinnıtsya kentindeki subay orduevini yüksek hassasiyetli füzelerle vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Vinnıtsya şehrindeki subay orduevinin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Vinnıtsya şehrindeki subay orduevinin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Rus ordusunun faaliyetlerine dair başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Harkiv bölgesinde Ukrayna güçlerinin geçici pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendiğini belirten Konaşenkov, bu saldırıda 200'e kadar Ukraynalı asker, yaklaşık 50 yabancı paralı savaşçı ile 19 askeri teçhizatın vurulduğunu aktardı.

Rus hava ve uzay kuvvetlerinin Donetsk bölgesinde bulunan "Sağ Sektör" milliyetçi grubunun pozisyonlarına yönelik saldırılar düzenlediğini ve bu saldırıda 300'e yakın "milliyetçi" ile 30 özel askeri teçhizatın imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, Zaporijya bölgesinde de 70 Ukraynalı askerin bulunduğu kışlanın yok edildiği bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, "14 Temmuz'da Vinnıtsya kentindeki subay orduevine denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli 'Kalibr' füzeleriyle saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında bu askeri unsurda Ukrayna Hava Kuvvetlerinin komutanları, yabancı silah tedarikçilerin temsilcileri ile Ukrayna ordusuna uçak ile imha araçlarının teslimatı ve uçakların onarımının organize edilmesi konusunda toplantı yapıyordu. Saldırıda toplantıya katılanlar yok edildi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, son 24 saatte Donetsk ve Dnipro bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 5 yönetim merkezi ve iletişim ağı ile Buk-M1 hava savunma füze sisteminin imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birlikleri ile füze ve topçu birliklerince de 18 yönetim merkezi, asker ile askeri teçhizatın yok edildiğini söyledi.

Ukrayna ordusuna ait 2 "Mig-29", 2 "Su-25" savaş tipi uçağı ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü ve 9 "Uragan" çok namlulu roketatar topunun ele geçirildiğini kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 253 uçak, 137 helikopter, 1543 insansız hava aracı, 355 hava savunma füze sistemi, 4 bin 60 tank ve zırhlı araç, 746 çok namlulu roketatar, 3 bin 147 obüs ve havan topu, 4 bin 341 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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