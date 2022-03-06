Rusya, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının vurulduğunu duyurdu - Son Dakika
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Rusya, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının vurulduğunu duyurdu

06.03.2022 20:07
Rusya, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının vurulduğunu duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Vinnıtsya şehrinde Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki savunma tesislerini yüksek hassas silahlarla vuracağını belirtti.

Söz konusu tesislerde Ukrayna'nın daha sonra çatışma bölgelerine konuşlandırılmak üzere Rus saldırıları sonucunda hasar gören askeri teçhizatı tamir etmeye çalıştığını ifade eden Konaşenkov, personele hayatlarını korumak için vurulacak tesisleri terk etmeleri çağrısı yaptı.

"Ukrayna hava unsurlarının neredeyse tamamı yok edildi"

Vinnıtsya şehrindeki Ukrayna askeri havaalanının uzun menzilli hassas silahlarla devre dışı bırakıldığı bilgisini paylaşan Konaşenkov, Rus uçaklarının Ukrayna hava kuvvetlerine ait 3 Su-27 savaş uçağını da vurduğunu aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna'nın savaşan hava unsurlarının neredeyse tamamı yok edildi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna uçaklarına havaalanını açan komşu ülkelere uyarı

Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasının bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahli olarak kabul edileceğini bildiren Konaşenkov, "Daha önce Romanya ve diğer sınır ülkelerine uçan Ukrayna savaş uçaklarını kesin olarak biliyoruz." dedi.

Askeri biyolojik programın izleri

Ukrayna'da ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen bir askeri biyolojik programın izlerinin Kiev tarafından acil olarak temizlenmesiyle ilgili bazı gerçeklerin ortaya çıkarıldığını dile getiren Konaşenkov, Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarların çalışanlarından, özellikle veba, şarbon, tularemi, kolera ve diğer ölümcül patojenlerin 24 Şubat'ta acil imhasına ilişkin belgeler aldıklarını ifade etti.

Konaşenkov, "Alınan belgeler, Rusya topraklarının hemen yakınında bulunan Ukrayna biyolojik laboratuvarlarında biyolojik silah bileşenlerinin geliştirilmesinin gerçekleştirildiğini doğrulamaktadır." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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