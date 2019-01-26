Rusya Vize Ücretlerinde Değişikliğe Gitti
35 dakika önce
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, vize fiyat tarifesinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı
, vize fiyat tarifesinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Vize
Departmanı tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya tek girişli vize ücret bedeli 80 dolar, 2 girişli vize bedeli 128 dolar ve çoklu vize giriş bedeli 240 dolar olarak açıklandı. Rusya Federasyonu vizesine başvuranlar 4 gün içerisinde vizelerini alabilirken 1 gün içerisinde vize almak isteyenlerden belirtilen fiyatların 2 katı oranında ücret alınacağı belirtildi. Türkiye
'ye de vize uygulayan Rusya, bu tarifeleri tüm konsolosluklarına göndererek 3 Şubat tarihinde yeni tarife üzerinden ücretlendirme yapılmasını bildirdi. Yapılan açıklamada yeni vize tarifesinin Çin
, Avrupa Birliği
(AB
) ülkeleri, Lihtenştayn, Norveç
, İsviçre
ve Japonya
ülkelerini kapsamadığı bilgisi verildi. - MOSKOVA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
Trump'ın Akıl Hocası Roger Stone Gözaltına Alındı
Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış
Son Dakika! Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var
Kaynanasıyla Yaşadığı Yasak Aşk Ortaya Çıkınca Cinayet İşleyen Damadın Cezası Belli Oldu