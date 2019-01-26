Son Dakika Haberleri: Rusya Vize Ücretlerinde Değişikliğe Gitti

Rusya Vize Ücretlerinde Değişikliğe Gitti

35 dakika önce

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, vize fiyat tarifesinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Rusya Vize Ücretlerinde Değişikliğe Gitti, System.String[]
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, vize fiyat tarifesinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Vize Departmanı tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya tek girişli vize ücret bedeli 80 dolar, 2 girişli vize bedeli 128 dolar ve çoklu vize giriş bedeli 240 dolar olarak açıklandı. Rusya Federasyonu vizesine başvuranlar 4 gün içerisinde vizelerini alabilirken 1 gün içerisinde vize almak isteyenlerden belirtilen fiyatların 2 katı oranında ücret alınacağı belirtildi.

Türkiye'ye de vize uygulayan Rusya, bu tarifeleri tüm konsolosluklarına göndererek 3 Şubat tarihinde yeni tarife üzerinden ücretlendirme yapılmasını bildirdi. Yapılan açıklamada yeni vize tarifesinin Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Japonya ülkelerini kapsamadığı bilgisi verildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Vize, Güncel
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