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Rusya Wikipedia'ya karşılık ulusal ansiklopedisini internete taşıyor
6 saat önce
Rusya kitlesel çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia'ye alternatif olması için ulusal ansiklopedisini internet ortamına taşımaya hazırlanıyor
Rusya kitlesel çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia'ye alternatif olması için ulusal ansiklopedisini internet ortamına taşımaya hazırlanıyor.
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Wikipedia'nın güvenilmez olduğunu ve yerine başka bir şey konması gerektiğini söylemesinin ardından başlayan çalışmalar hızlandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:12
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