Son Dakika Haberleri: Rusya Wikipedia'ya karşılık ulusal ansiklopedisini internete taşıyor
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Rusya Wikipedia'ya karşılık ulusal ansiklopedisini internete taşıyor

6 saat önce

Rusya kitlesel çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia'ye alternatif olması için ulusal ansiklopedisini internet ortamına taşımaya hazırlanıyor

Rusya Wikipedia'ya karşılık ulusal ansiklopedisini internete taşıyor, System.String[]

Rusya kitlesel çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia'ye alternatif olması için ulusal ansiklopedisini internet ortamına taşımaya hazırlanıyor.


Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Wikipedia'nın güvenilmez olduğunu ve yerine başka bir şey konması gerektiğini söylemesinin ardından başlayan çalışmalar hızlandırıldı.

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Vladimir Putin, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:12 
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