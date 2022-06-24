Rusya'ya 48 bin dolarlık kiraz taşıyan tır kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'ya 48 bin dolarlık kiraz taşıyan tır kaza yaptı

24.06.2022 19:53

Rusya'ya 48 bin dolarlık kiraz taşıyan tır kaza yaptı Manisa'dan Rusya'ya 48 bin dolarlık kiraz taşıyan tır, Kırıkkale'de kaza yaptı.

Rusya'ya 48 bin dolarlık kiraz taşıyan tır kaza yaptı

KIRIKKALE - Manisa'dan Rusya'ya 48 bin dolarlık kiraz taşıyan tır, Kırıkkale'de kaza yaptı. Şarampole devrilen tırın sürücüsü Yusuf İri, "Karşı şeride geçmemek için milleti ezmemek için arabayı bu tarafa yatırmak zorunda kaldım" dedi.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D-200 kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf İri idaresindeki 31 EG 462 plakalı tır, iddiaya göre yoldaki tümsekten dolayı kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Karşı yola geçmemek için yaptığı manevrayla şarampole devrilen tır sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Manisa'dan Rusya'ya gönderilen 48 bin dolarlık tonlarca kiraz başka bir tıra yüklendi. Trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından da tır, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Yaşadığı talihsiz kazayı İHA muhabirine anlatan sürücü Yusuf İri, Manisa'dan yüklediği 48 bin dolar değerindeki kirazları Rusya'ya götürmek için yola çıktığını söyledi.

"Arabayı yatırmak zorunda kaldım"

Tümseğe girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten İri, "Kısmet olsaydı Manisa Alaşehir'den Rusya'ya kiraz yüklemiştim. Dün saat 19 sıralarında akşam üstü 40 kilometre önce bir yerde dinlenmiştim. Şuradaki tümseğe girdikten sonra hakimiyeti kaybettim arabanın sol ön lastiğini kaldırıma vurdum. Karşı şeride geçmemek için milleti ezmemek için arabayı bu tarafa yatırmak zorunda kaldım" dedi.

"Bugün cenazemi evime götürürlerdi"

Karşı şeride geçmekten son anda kurtulduğunu ifade eden İri, "Tümseğe girdim arabanın solu sekti beni sol şeride attı. Hani karşı şeride geçseydim ben de ölmüştüm, bugün cenazemi evime götürürlerdi. Allah'a çok şükür bize bir şey olmadı. Kimseye zarar vermedik. Mala geldi canımıza gelmedi. Ama şu yolun gerçekten yapılması gerekiyor. Bu yol Trabzon, Samsun ana yolu. Burada Gürcistan'a, Azerbaycan'a zaten Rusya'ya seyir halindeydim. Yolda gidiyoruz bazen karşımıza bir köpek çıkıyor manevra yapıyoruz onu ezmemeye çalışıyoruz. Birazda bu yetkililer şu tümseği yaparlarsa düzeltirlerse burası ana yol" şeklinde konuştu.

"48 bin dolarlık kiraz"

İri, "Bu arabalar 80 süratle gidiyor. Kaldırımı parçaladım orada kaldırımı aşsaydım karşıma gelen 2-3 arabayı altıma alırdım. Ne oldu? Şoför suçlu! Bu araba 1,5 trilyon. Üstteki 48 bin dolarlık kiraz. Faturası burada. Birçok insan bundan ekmek yiyor. Diğer tıra aktarıyorlar" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Ankara'da iplik taşıyan tır ile karpuz taşıyan tır çarpıştı: 1 yaralı Ankara'da iplik taşıyan tır ile karpuz taşıyan tır çarpıştı: 1 yaralı Marmaris Belediyesi, 371 Personel, 48 Araçla Sahada Marmaris Belediyesi, 371 Personel, 48 Araçla Sahada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'ya 48 bin dolarlık kiraz taşıyan tır kaza yaptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:39 Ümit Özdağ'dan "Acil Durum" çağrısı! Siyanür borularından birisi kırıldı, 20 ton siyanür Fırat Nehri'ne aktı
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
22:08 Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na tavlada meydan okudu: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim
21:45 Chelsea'nin yeni sahibi gözünü kararttı! Ayırdığı transfer bütçesi dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 00:54:45. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'ya 48 bin dolarlık kiraz taşıyan tır kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement