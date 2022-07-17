Cezayir, Rusya'nın Afrika kıtasındaki en önemli askeri müttefiklerinden biri ve aynı zamanda bölgedeki Rus silahlarının en büyük müşterileri arasında yer alıyor.

Söz konusu gemilerin iki gün boyunca Cezayir limanında kalacakları belirtilen açıklamada, "İki ordu arasındaki ortak koordinasyonun güçlendirilmesinin yanı sıra, Cezayir donanması ile Rus donanması arasındaki ikili askeri iş birliği ilişkilerini güçlendirmeyi ve deneyim alışverişinde bulunmayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Cezayir, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'ya ait 2 savaş gemisi, Cezayir limanına demir attı - Son Dakika

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