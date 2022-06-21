Rusya'ya ait Su-25 tipi savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçağının Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Rostov kentinde düştüğü bildirildi.

Rusya'ya ait savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçağının akşam saatlerinde Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Rostov kentinde düştüğü bildirildi.

Açıklamada, savaş uçağının mühimmatsız halde uçuş yaptığı belirtilerek, "Yaşanan kazada uçak ıssız bir araziye düştü. Pilotun olay yerinde öldüğü anlaşıldı. Ön verilere göre kazanın teknik bir arıza nedeniyle yaşandığı öngörülüyor. Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir komisyon olay yerinde incelemelerde bulunuyor" denildi.

Öte yandan 17 Haziran'da ise Rusya'da eğitim uçuşu sırasında Su-25 tipi savaş uçağı Belgorod bölgesine düşmüş bu kazada ise pilot sağ olarak kurtarılmıştı. - MOSKOVA