Son Dakika Haberleri: Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6...
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Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6...

1 saat önce

Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6..., System.String[]
Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - MOSKOVA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
Kamçatka, Rusya Federasyonu, 3. Sayfa
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