Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6...
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Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
Rusya'ya bağlı Kamçatka
Yarımadası'nın doğusunda Bering adalarında bulunan Nikolskoye şehrinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - MOSKOVA
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