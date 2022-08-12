Tataristan'ın başkenti Kazan'da 27-30 Ağustos'ta Küresel Gençlik Zirvesi yapılacak - Son Dakika
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Tataristan'ın başkenti Kazan'da 27-30 Ağustos'ta Küresel Gençlik Zirvesi yapılacak

12.08.2022 14:43
Tataristan'ın başkenti Kazan'da 27-30 Ağustos'ta Küresel Gençlik Zirvesi yapılacak

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Kazan-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022'nin uluslararası programı olan Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nde 20'den fazla ülkenin gençlik bakanları, "gençlerin fırsat eşitliği", "kültürlerarası diyalog" ve "gençlik göçü" gibi...

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Kazan-İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022'nin uluslararası programı olan Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nde 20'den fazla ülkenin gençlik bakanları, "gençlerin fırsat eşitliği", "kültürlerarası diyalog" ve "gençlik göçü" gibi konuları görüşmek üzere bir araya gelecek.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), Tataristan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Bakanlığı, Gençlik Diplomasisi Akademisi, Tataristan Cumhuriyet Gençlik Kamu Fonu "Selet" tarafından organize edilen Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, 27-30 Ağustos arasında Tataristan'ın başkenti Kazan'da yapılacak.

Yerel, bölgesel ve küresel düzeyde gençlik politikalarını geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek zirveye Irak, Rusya, Filistin, Nijer, Pakistan, Kamerun, Libya, Endonezya, Uganda gençlik bakanları, Azerbaycan, İran, Madagaskar, Kazakistan ve Sierra Leone ülkelerinin bakan yardımcıları, gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu 300 kişi katılacak.

Organizasyona Türkiye'den ICYF Başkanı Taha Ayhan, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Nebil Dabur konuşmacı olarak katılacak.

Bakanlar oturumu, panel tartışmaları ve kültürel etkinliklerden oluşan programlarla 4 gün sürecek zirvede "Fırsat Eşitliği, Girişimcilik Becerileri, Ruh Sağlığı, Kültürlerarası Diyalog, Gençlik Göçü, Dijitalleşme" gibi konular ele alınacak.

Kazan Küresel Gençlik Zirvesi organizasyonundan yapılan açıklamada, zirve kapsamında gerçekleştirilecek 8 çalıştayda, katılımcılara yeni fikirler üretme, deneyimlerini geliştirme, yeni yöntemler ve çözüm önerileri keşfetme fırsatı sunulacağı aktarıldı.

Gençlerin, gençlik bakanlarıyla bir araya geleceği zirvede katılımcıların etkin politikalar ve uygulamalar konusunda iş birliği olanağı bulacağı ifade edilen açıklamada, zirvede 2 bin 500'ü aşkın genç ve 17 kuruluşun geleceğe dair düşüncelerini paylaştıkları "Modern Gençlik Araştırması" sonuçlarının sunumunun yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, araştırmanın sonucunun, gençlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sorunlu alanların iyileştirilmesi önerilerini yansıtan bir kılavuz niteliğinde olacağı bildirildi.

İİT ülkelerindeki ortak gençlik girişimlerinin ve uzun vadeli iş birliği programlarının temelini oluşturacağı kaydedilen sonuç bildirgesinin kabul edileceği zirvenin, Rusya'dan ve İİT coğrafyasının ötesindeki Müslüman gençler için önemli fırsat sunacağı bildirildi.

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Kaynak: AA

gençlik, Rusya, Kazan, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tataristan'ın başkenti Kazan'da 27-30 Ağustos'ta Küresel Gençlik Zirvesi yapılacak - Son Dakika
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