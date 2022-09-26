Rusya'nın İjevsk kentinde okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü - Son Dakika
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Rusya'nın İjevsk kentinde okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü

26.09.2022 12:22

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nde bulunan İjevsk kentinde bir okula kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nde bulunan İjevsk kentinde bir okula kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan İjevsk kentindeki 88. no'lu okula kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, öğrenci ve öğretmenler okuldan tahliye edildi.

Saldırganın intihar ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın İjevsk kentinde okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü - Son Dakika

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