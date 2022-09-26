Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan İjevsk kentindeki 88. no'lu okula kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'nın İjevsk kentinde okula düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü - Son Dakika

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