Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 2'si güvenlik görevlisi, 2'si öğretmen, 5'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin öldüğünü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, "Saldırganda iki tabanca ve çok sayıda kurşun bulundu." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya'nın İjevsk kentinde okula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 13'e çıktı - Son Dakika

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