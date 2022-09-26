Rusya'nın İjevsk kentinde okula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 13'e çıktı - Son Dakika
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Rusya'nın İjevsk kentinde okula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 13'e çıktı

26.09.2022 13:29

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki İjevsk kentinde bir okula kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi.

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'ndeki İjevsk kentinde bir okula kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan İjevsk kentindeki 88 numaralı okula kimliği belirsiz kişinin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e çıktığı, ölenlerin arasında 7 çocuğun bulunduğu belirtildi.

14'ü çocuk 21 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, saldırganın intihar ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Saldırganda iki tabanca ve çok sayıda kurşun bulundu." ifadesine yer verildi.

Udmurtya Cumhuriyeti'nde 29 Eylül'e kadar olay nedeniyle yas ilan edildiği kaydedildi.

Olay

Rusya'nın Udmurtya bölgesinde bulunan İjevsk kentindeki 88 numaralı okula kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırı gerçekleştirmişti.

Olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, öğrenci ve öğretmenler okuldan tahliye edilmişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 2'si güvenlik görevlisi, 2'si öğretmen, 5'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin öldüğünü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Rusya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın İjevsk kentinde okula düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 13'e çıktı - Son Dakika
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