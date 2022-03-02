Rusya'ya bir yaptırım da oyun dünyasından: FIFA 22 oyunundan Rus takımları çıkarıldı - Son Dakika

Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam eden Rusya'ya bir yaptırım da oyun dünyasından geldi. Oyun yapımcısı Electronic Arts (EA), dünyaca ünlü FIFA 22 oyunundan Rus takımları çıkardı.

Ukrayna'ya yönelik saldırıları 7'nci gününe giren Rusya'ya her geçen gün yeni yaptırımlar uygulanıyor. Rusya'ya bir yaptırım daha dünyaca ünlü oyun yapımcısı Electronic Arts'tan (EA) geldi. EA, FIFA 22 oyunundan Rus milli takımını ve diğer tüm Rus takımlarını çıkaracağını duyurarak, söz konusu kararın "Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olmak" için yapıldığını aktarıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan EA Sports, "Ukrayna halkıyla dayanışma içinde ve futbol dünyasındaki pek çok ses gibi, barış ve Ukrayna'nın işgaline son verilmesi çağrısında bulunuyor. FIFA ve UEFA'daki ortaklarımızın kararları doğrultusunda EA Sports, Rusya milli takımının ve tüm Rus kulüplerinin FIFA Mobile, FIFA çevrimiçi ve FIFA 22 dahil EA Sports FIFA ürünlerinden çıkarılması için süreç başlattı. Oyunlarımızın diğer alanlarındaki ilgili değişiklikleri de aktif olarak değerlendiriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Birlik Futbolu Federasyonu (FIFA) ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) daha önce yaptıkları açıklamada, Rusya'nın milli takımının ve Rus futbol kulüplerinin tüm müsabakalardan men edileceğini açıklamıştı.

Video oyunları endüstrisinden daha fazlasını yapmasını isteyen Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, tüm oyun geliştiricilere ve e-spor platformlarına çağrı yaparak, Rus ve Belarus hesaplarını bloke etmeye, turnuvaları iptal etmeye ve oyuncuları yasaklamalarını istedi.

Öte yandan EA daha öncede Rus ve Belarus takımlarını NHL 22 oyunlarından çıkarmıştı.

(İHA)