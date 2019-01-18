Rusya’ya direkt Ro-Ro hattı gündemde
1 saat önce
Rusya ve Türkiye arasında direkt bir Ro-Ro hattı kurulması için iki ülkenin ulaştırma bakanlıkları tarafından çalışma grubu kurulması kararı alındı.
Rusya
ve Türkiye
arasında direkt bir Ro-Ro hattı kurulması için iki ülkenin ulaştırma bakanlıkları tarafından çalışma grubu kurulması kararı alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:00
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