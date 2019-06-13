Rusya'ya domates ihracatındaki artış yüz güldürüyor
1 saat önce
Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde Rusya'ya yapılan domates ihracatındaki artış üreticiyi ve ihracatçısını sevindirdi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:28
'den yılın ocak-mayıs döneminde Rusya'ya yapılan domates ihracatındaki artış üreticiyi ve ihracatçısını sevindirdi.
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