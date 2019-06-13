Son Dakika Haberleri: Rusya'ya domates ihracatındaki artış yüz güldürüyor
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Rusya'ya domates ihracatındaki artış yüz güldürüyor

1 saat önce

Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde Rusya'ya yapılan domates ihracatındaki artış üreticiyi ve ihracatçısını sevindirdi.

Rusya'ya domates ihracatındaki artış yüz güldürüyor, System.String[]
Türkiye'den yılın ocak-mayıs döneminde Rusya'ya yapılan domates ihracatındaki artış üreticiyi ve ihracatçısını sevindirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:28 
Türkiye, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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