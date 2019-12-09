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Rusya'ya doping cezası; 4 yıl men

6 saat önce

Dünya Anti Doping Ajansı (WADA), Rusya'yı tüm spor organizasyonlarından 4 yıl süreyle men etti.

Rusya'ya doping cezası; 4 yıl men, System.String[]

Dünya Anti Doping Ajansı (WADA), Rusya'yı tüm spor organizasyonlarından 4 yıl süreyle men etti.

WADA, İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda, Rus atletlerin son dönemde doping olaylarına karışmasından dolayı Rusya'yı men etme kararı aldı.

Bu karar doğrultusunda Rusya, 4 yıl boyunca uluslararası spor müsabakalarından men edilecek, büyük uluslararası organizasyonlara da katılamayacağı gibi ev sahibi de olamayacak. Ayrıca karar gereği Rusya, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak.

Rusya, kıtalararası bir turnuva olmadığı için 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise ev sahipliği yapabilecek. Diğer taraftan, doping yapmadığını kanıtlayan Rus sporcuların ise tarafsız olarak organizasyonlara katılabilecekleri belirtildi. Karara itiraz için Rusya'nın 21 günlük süresinin bulunduğu da kaydedildi.

Rusya, daha önce de 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları'nda devlet destekli doping yaptığı gerekçesiyle 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmişti.

Rusya hangi cezalarla karşı karşıya?

4 yıl boyunca hiçbir aktiviteye ev sahipliği yapamayacak, konuk olamayacak ve teklif verme işlemlerini gerçekleştiremeyecek.

4 yıllık süreçte ülke bayrağı hiçbir önemli etkinlikte dalgalanmayacak.

Rusya, teklifin dört yıllık süre boyunca veya sonrasında gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapma hakkı için başvuramayacak.

Rus sporcular ve personeli sadece bu duruma hiçbir şekilde karışmadıklarını kanıtladıkları takdirde dört yıl içinde gerçekleştirilecek olan önemli etkinliklere katılabilecek. Bu sporcular, mevcut durumda bireysel olarak rekabet edebilecek.

4 yıllık dönemde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapma hakkının zaten Rusya'ya verildiği durumlarda, imzalayan kişi bu hakkı geri çekmeli ve organizasyonu yasal veya pratik olarak imkansız olmadıkça başka bir ülkeye yeniden atamalıdır.


Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:31 Kaynak: DHA
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