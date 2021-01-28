Rusya'ya gidecek olan ilk ihracat treni yarın yola çıkıyor - Son Dakika

Rusya'ya gidecek olan ilk ihracat treni yarın yola çıkıyor

28.01.2021 14:17
Rusya'ya gidecek olan ilk ihracat treni yarın yola çıkıyor, System.String[]

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Türkiye-Rusya Fedrasonu'nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treni, yarın saat 10.00'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tören ile Ankara Gar'dan yola çıkacak.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Türkiye-Rusya Fedrasonu'nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treni, yarın saat 10.00'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tören ile Ankara Gar'dan yola çıkacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'den Rusya'ya gidecek olan ilk blok ihracat treninin 4 bin 650 kilometre yolu; 15 vagonuyla, 8 günde kat ederek; Türk sanayicisinin ürününü Rusya'ya ulaştıracağını duyurdu.

Bakanlık aynı zamanda yeni Türkiye-Çin ihracat treninin de aynı gün, 29 Ocak 2021 Cuma günü yola çıkacağını aktardı.

Aralık ayı içerisinde, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye ile Çin arasında sefer yapan ihracat trenlerinin başarıyla işletilmesinin ardından, Türkiye ile Rusya arasında blok ihracat trenlerinin de işletilmeye başlanacağını aktaran bakanlık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye ile Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treni, 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'da tarihi Ankara Garı'ndan uğurlanacak. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının etkinliğini ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırma çabalarının bir ürünü olan ilk blok ihracat treni, 15 adet vagona yüklenen 15 konteyner içerisinde, Türkiye'de üretilen 3 bin 321 adet beyaz eşya taşıyacak."

Ankara'dan yola çıkacak olan trenin, Gürcistan-Azerbaycan'dan geçerek Rusya Federasyonundaki varış yeri olan Vorsıno'ya (Moskova) kadar yaklaşık 4 bin 650 km yolu, 8 günde kat edeceği bildirildi.

Bakanlık, "Pandemi sürecinde ülkemizin ihracatını artırmaya yönelik çalışmaların en büyük destekçisi olan demiryolu taşımacılığının, Türkiye- Rusya aksında da başlatılması ile yepyeni bir döneme adım atıldı. Karayolu + demiryolu kombine taşımacılık ve kapıdan kapıya teslim modeli ile yapılacak olan Türkiye-Rusya arasındaki bu taşıma; ihracatçılarımıza önemli bir alternatif ile rekabette çok önemli yer tutan lojistik maliyetleri ve zaman unsuruna da önemli katkı sunacak" açıklamalarına yer verdi.

BTK üzerinden Türkiye ile Çin arasında işletilecek yeni ihracat treninin hazırlıklarının sürdüğü ve Çin'in X'ian şehrine gidecek yeni ihracat treninin aynı gün Rusya ya gidecek blok ihracat trenin ardından hareket edeceği,Çin'e ulaşacak trenin, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracağı bildirildi.

"BÖLGESİNDE LİDER, DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN DEMİRYOLU YATIRIMLARI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Çin ve Rusya İhracat trenleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olmak için demiryolu yatırımlarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, son 7 yılda demir yolu yatırımlarının yüzde 14 arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Güvenli, hızlı ve kolay ulaşımla ticaretin, üretimin ve ihracatın desteklenmesi hedefiyle bu yatırımları hayata geçiriyoruz. Demir yolunun yatırımlardaki payı 2013 yılında yüzde 33 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 47'ye çıkartıldı. 2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı 2023 yılında yüzde 60 olacak. Dünyada söz sahibi olmak için, bölgesinde lider olmak için demiryolu yatırımları bizim için çok önemli."

(Mevlüt İşli/İHA)

İhracat, Türkiye, Rusya, Bakü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya'ya gidecek olan ilk ihracat treni yarın yola çıkıyor - Son Dakika


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