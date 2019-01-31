Rusya'ya Giden Heyet Temaslarına Başladı
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından Rusya'ya giden heyet temaslarına başladı.
Milli Savunma Bakanlığından Rusya'ya giden heyet temaslarına başladı.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığından Rusya Federasyonuna gönderilen heyet temaslarına başladı" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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