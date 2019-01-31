Son Dakika Haberleri: Rusya'ya Giden Heyet Temaslarına Başladı

Rusya'ya Giden Heyet Temaslarına Başladı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından Rusya'ya giden heyet temaslarına başladı.

Rusya'ya Giden Heyet Temaslarına Başladı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından Rusya'ya giden heyet temaslarına başladı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Milli Savunma Bakanlığından Rusya Federasyonuna gönderilen heyet temaslarına başladı" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Güncel
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