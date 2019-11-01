Son Dakika Haberleri: Rusya'ya göre NATO, Ukrayna'nın bölünmesini tahrik ediyor
Son Dakika Güncel Rusya'ya göre NATO, Ukrayna'nın bölünmesini tahrik ediyor

Rusya'ya göre NATO, Ukrayna'nın bölünmesini tahrik ediyor

7 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Ukrayna meselesi konusunda yıkıcı adımlar attığını belirterek, "Kiev'e yönelik NATO'ya girme çağrıları, ülkenin bölünmesini tahrik ediyor.

Rusya'ya göre NATO, Ukrayna'nın bölünmesini tahrik ediyor, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Ukrayna meselesi konusunda yıkıcı adımlar attığını belirterek, "Kiev'e yönelik NATO'ya girme çağrıları, ülkenin bölünmesini tahrik ediyor." dedi.

Zaharova'nın Rusya Dışişleri Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamasında, NATO'nun Ukrayna konusundaki eylemleri değerlendirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın bir gün önce Ukrayna'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Zaharova, NATO yetkililerinin Rusya'ya yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğunu söyledi.

Ukrayna meselesinin Minsk anlaşmaları çerçevesinde çözülmesi konusunda gösterilen çabaların NATO tarafından dikkate alınmadığına dikkati çeken Zaharova, "NATO, yıkıcı şekilde hareket ediyor ve gerilim derecesini yükseltmek için adımlar atıyor." dedi.

Zaharova, NATO'nun, Ukrayna'daki mevcut sorunlarını çözemediğine işaret ederek, "Kiev'e yönelik NATO'ya girme çağrıları, ülkenin bölünmesini tahrik ediyor." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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