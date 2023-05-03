Kremlin'e yapılan saldırıyla ilgili Ukrayna'dan açıklama geldi: Bilgimiz yok - Son Dakika
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Kremlin'e yapılan saldırıyla ilgili Ukrayna'dan açıklama geldi: Bilgimiz yok

03.05.2023 19:02

Bugün Kremli'ne 2 İHA ile saldırı girişiminde bulunuldu. Rusya, saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendirirken, gözler Ukrayna'ya çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, "Kremlin'e gerçekleştirilen sözde saldırılar hakkında bilgimiz yok." ifadelerine yer verdi.

1 yıldan fazla süredir Ukrayna ile savaşta olan Rusya'da dünya kamuoyunun dikkatini çeken anlar yaşandı. Kremlin'e 2 İHA ile saldırı gerçekleştirildi.

"İHA'LAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Kremlin'e insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İHA'lar etkisiz hale getirildi. Saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz." denildi.

SALDIRI ANINDA PUTİN KREMLİN'DE DEĞİLDİ

Kremlin, Putin'in saldırılar esnasında Kremlin'de olmadığını ve Moskova dışında yer alan Novo Ogaryova'da çalıştığını bildirdi. Bölgedeki binaların hiçbirinin zarar görmediği ifade edildi. Moskova Belediyesi, şehir üstünde insansız hava araçlarının uçurulmasını yasakladı.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olay sonrası gözlerin çevrildiği Ukrayna'dan da bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, saldırıyla ilgili bilgilerinin olmadığını belirtti.

"BİLGİMİZ YOK"

Nikiforov, "Kremlin'e gerçekleştirilen sözde saldırılar hakkında bilgimiz yok. Başkan Zelenski'nin daha önce defalarca söylediği gibi Ukrayna başkalarına saldırmak için değil, kendi topraklarını özgürleştirmek için elindeki tüm imkanları kullanıyor" dedi.

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Kremlin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin'e yapılan saldırıyla ilgili Ukrayna'dan açıklama geldi: Bilgimiz yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kremlin'e yapılan saldırıyla ilgili Ukrayna'dan açıklama geldi: Bilgimiz yok - Son Dakika
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