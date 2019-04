Rusya'ya İhracat Arttı

MELTEM YILMAZ - Türkiye 'den bu yılın ocak-mart döneminde Rusya Federasyonu 'na 866 milyon 551 bin 222 dolarlık ürün gönderildi.AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk çeyreğinde 27 sektörden Rusya'ya 621 bin 744 ton ürün satıldı.Geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya 826 milyon 935 bin 504 dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece söz konusu ülkeye ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 5 artış gösterdi.İlk sırada yaş meyve sebze varRusya'ya ihracatta 147 milyon 28 bin 391 dolarla yaş meyve sebze ürünleri ilk sırada yer aldı. Bunu 125 milyon 287 bin 221 dolarla taşıt araçları ve yan sanayi, 93 milyon 691 bin 527 dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.Doğu Karadeniz'den de yılın ocak-mart döneminde Rusya'ya 22 sektörden 49 bin 672 tonluk ihracat yapıldı. bu dış satımın tutarı 37 milyon 759 bin 447 dolar oldu."Yaş meyve sebzede öncelikli pazar her dönem Rusya"DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu'nun ülkenin önemli ekonomi partnerleri arasında yer aldığını söyledi.Yaş meyve sebze ihracatında da her dönem öncelikli pazarın Rusya Federasyonu olduğunu belirten Kalyoncu, bu ülkeye ihracatın daha da iyi noktalara çıkması gerektiğini ifade etti."Rusya pazarından daha fazla pay alma çabasındayız"Kalyoncu, Rusya'ya ihracatta bu yılı çok daha iyi rakamlarla tamamlamak istediklerini belirterek, "İhracatımızda en çok pay alan sektörümüz ve Rus tüketiciler tarafından tercih edilen ürünlerimizden yaş meyve sebzede, kontrol prosedürlerinin hafifletilerek hızlandırılmasıyla ihracatın daha da iyi noktalara geleceğine inanıyoruz. Rusya Federasyonu pazarından daha fazla pay alma çabasındayız." dedi.Lojistik avantajlar nedeniyle Rusya pazarına en taze ve uygun fiyattan ürün sunabilen ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Kalyoncu, "Ancak pazara girişte prosedürlerin ağır işlemesi ihracatımıza ister istemez olumsuz yansımakta. Yapılan üst düzey temaslar sonucunda da bu prosedürlerin çok daha kolaylaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.Kalyoncu, şunları kaydetti:"İki ülke liderleri tarafından hedef konulan 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması yönündeki kararlılık ihracatçılarımıza moral oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in yaptıkları üst düzey görüşmeler neticesinde yaşanan sorunların da çözüme kavuşacağına inanıyoruz."