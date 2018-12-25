Son Dakika Haberleri: Rusya'ya İhracat Yüzde 13 Arttı

Rusya'ya İhracat Yüzde 13 Arttı

1 saat önce

Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 13 oranında arttı.

Rusya'ya İhracat Yüzde 13 Arttı, System.String[]
Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 13 oranında arttı.

Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 13 oranında artış gösterdi. Ülke olarak 2018 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam 2 milyar 44 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirilirken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında yükseldi.

İlk sırayı limon ve domates aldı

Yaş meyve ve sebze ihracatı toplamı 2018 yılında yüzde 9 oranında arttı. 2018'in Ocak-Kasım döneminde dünya genelindeki ihracat 2 milyar 44 milyon doları buldu. Bunlar arasında ilk 10'da; limon, domates, mandarin, kiraz, portakal, üzüm, biber, nar, elma ve şeftali yer alıyor.

10 ayda 500 milyon doları geçti

Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yaş sebze ve meyve ihracatı yapan Alyasu Gıda Genel Müdürü Celalettin Kayahan, "Ülke olarak yaş meyve ve sebze ihracatımızda ilk sırada Rusya Federasyonu bulunmaktadır. Rusya'ya 2018 yılında ülke olarak yaptığımız yaş meyve ve sebze ihracatı bir önceki yılın Ocak-Kasım dönemine göre yüzde 13 oranında artmıştır. Rusya'ya 2017 yılının Ocak-Kasım döneminde 501 milyon 81 bin dolar, 2018'in aynı döneminde ise bu rakam 566 milyon 406 bin dolara yükselmiştir" dedi.

Kayahan: "Rusya'ya ihracat eski günlerine kavuştu"

Rusya ile yaşanan uçak krizinin etkilerini yitirdiğini belirten Kayahan, "Rusya ile yaşadığımız uçak krizinde ilk olarak ekonomik ilişkiler etkilenmişti. Şu an Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı eski günlerine kavuştu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin'in yüksek çabalarıyla Türkiye-Rusya ilişkileri düzeltilmiş ve kaldığı yerden devam etmektedir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:11 Kaynak: İHA

Ekonomi
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