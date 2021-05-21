Rusya'ya karşı birlikte hareket edecekler! ABD, Grönland'ı satın almaktan vazgeçti - Son Dakika

Rusya'ya karşı birlikte hareket edecekler! ABD, Grönland'ı satın almaktan vazgeçti

21.05.2021 12:48
Rusya'ya karşı birlikte hareket edecekler! ABD, Grönland'ı satın almaktan vazgeçti, System.String[]

2019 yılında eski ABD Başkanı Trump'ın, Danimarka'ya bağlı ve dünyanın en büyük adası Grönland'ı satın almak istemesi tepkiyle karşılanmıştı. Böyle bir satışın olmayacağını vurgulayan Danimarka'ya rağmen ABD'nin görüşme talepleri devam ediyordu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Grönland'ı satın almaktan vazgeçtiklerini söyleyerek konuya son noktayı koydu. Stratejik önemi artan Grönland'da konsolosluğunu tekrar açan ABD, özellikle de Rusya'ya karşı Grönland'da birlikte hareket edecek.

Küresel ısınma yeni stratejilere alan açtı. Kutupların erimesi ile ortaya çıkacak yeni deniz yolları vasıtasıyla okyanuslar arasında kestirme görevi görecek Kutup Dairesi, son birkaç yıldır büyük güçlerin odağında.

HEM RUSYA'NIN HEM ABD'NİN RADARINDA

Hem Rusya hem de ABD kutup bölgelerinde stratejik yatırımlar yaparken, bu stratejilerde devasa bir ada olan Grönland önemli bir yer tutuyor.

ABD, Grönland'ı almaya çalışmaktan vazgeçti
Dünya haritasında Grönland

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2019'da Grönland'ı satın alma planını halka duyurmuştu. "Grönland'a sahip olan Danimarka. Biz ise Danimarka'yla müttefiğiz ve çok iyi ilişkilerimiz var. Tıpkı dünyanın çoğunu koruduğumuz gibi Danimarka'yı da biz koruyoruz. Konu önüme geldi ve aklıma fazlasıyla yattı. Stratejik olarak ilginç bir konsept ve bunu onlara teklif edebiliriz." diyen Trump, sözlerini "Bu sadece çok büyük bir emlak satışı." diyerek sözlerini bitirmişti.

Danimarka hükümeti ise Türkiye Cumhuriyeti topraklarının yaklaşık 3 katına tekabül eden topraklarını satın alma planını "absürd" olarak betimlemiş ve tepki göstermişti. Geçen yıl ABD, Grönland'ın başkenti Nuuk'taki konsolosluğunu tekrar açmış ve bölgedeki sivil harcamalar için 12 milyon dolar yardımda bulunmuştu.

ABD, Grönland'ı almaya çalışmaktan vazgeçti
Trump, Grönland'ı satın almak istedi

ANTONY BLINKEN'IN KUTUP GEZİSİ

Türkiye'ye "sözde müttefik" demesiyle tanınan Blinken, Grönland'la ilişkileri geliştirmeyi planlıyor. Blinken, 4 gün süren ve kutup ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla da görüştüğü turunun sonunda Danimarka'ya bağlı otonom bir ada olan Grönland'a uğradı. "Grönland'dayım çünkü ABD, işbirliğimize büyük değer veriyor ve ilişkilerimizi güçlendirmek istiyor" diyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin artık Grönland'ı satın alma planından da vazgeçtiğini duyurdu.

Kendisinin orada bulunmasının Grönland'ı satın almak için olmadığını vurgulayan Blinken, Trump çağının sona erdiğinin ve yeni bir döneme girildiğinin sinyallerini verdi. Kendisine bu soru sorulduğunda ise gülümseyerek "(Satın alma çalışmalarının bittiğinin) doğru olduğunu onaylayabilirim." dedi.

ABD, Grönland'ı almaya çalışmaktan vazgeçti
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Grönland'da

"KUTUPLARDA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR"

Antony Blinken, konuşmasında yapılacak yeni yardımlardan bahsetmesine rağmen, Grönland hükümetinin bahsettiği "serbest ticaret anlaşması" konusunda muğlak kalmayı tercih ederek, "İki ülke arasındaki ticari bağları daha da güçlendirmek istiyoruz." demekle yetindi.

Grönland'ın Nisan'da göreve gelen başbakanı Muta Egede, "Önümüzdeki 10 yılın iki ülke ilişkileri bakımından yeni bir çağ olacağına ikna oldum." dedi. Sol görüşlü bir partinin lideri olan Başbakan Egede, Naleraq adındaki ayrılıkçı Grönland partisi ile koalisyon halinde. Ayrılıkçı Naleraq da ABD ile ilişkilerin onarılması taraftarı.

ABD, Grönland'ı almaya çalışmaktan vazgeçti
Grönland
Rusya'ya karşı birlikte hareket edecekler! ABD, Grönland'ı satın almaktan vazgeçti
Rusya'ya karşı birlikte hareket edecekler! ABD, Grönland'ı satın almaktan vazgeçti

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Son Dakika Dünya Rusya'ya karşı birlikte hareket edecekler! ABD, Grönland'ı satın almaktan vazgeçti - Son Dakika Dünya


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