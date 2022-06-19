Rusya'ya karşı savaşan Ukraynalı genç asker, baba olmak için gün sayıyor

Ukrayna'nın Harkiv şehrinde aylardır cephede savaşan 19 yaşındaki Ukraynalı asker, baba olmak için gün sayıyor.

Ukrayna'nın ikinci en büyük şehri Harkiv'de yaşayan ve savaşın başladığı dönemde 6 aylık hamile olan eşini bırakarak gönüllü olarak cepheye geçen Anton kod adlı genç asker, daha sonra Ukrayna ordusuna kadrolu olarak alındı.

Cepheden özel izin alarak kısa bir süre sonra doğum yapmaya hazırlanan ve hastanede sağlık kontrolünden geçen eşini ziyaret eden Anton, Babalar Günü vesilesiyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birkaç gün sonra bebek doğacak ve umarım her şey iyi olacak." dedi.

Anton, cephede bir yandan hamile eşini, diğer yandan kendisini düşünmek zorunda olduğunu belirtti. Erkek çocuk beklediklerini söyleyen Anton, "Hep bir erkek çocuk babası olmayı hayal etmiştim. Çocuğumun yanımda büyümesini arzu ediyorum." diye konuştu.

Savaşın kısa sürede sona ermesi temennisinde bulunan Anton, şu ifadeleri kullandı:

"Ben şimdilik cepheden izin aldım ve eşimle ilgilenmeye geldim ama hemen görevime geri dönmeliyim. Ama çocuk doğduğu gün eşimin yanına gelip gelemeyeceğimi söylemem zor olur. Gelmeyi isterdim ama izin almanın ne kadar mümkün olacağını bilmiyorum. Her şey cephedeki gelişmelere bağlı."

Asıl mesleğinin aşçılık olduğunu, savaştan önceki dönemde restoranlarda çalıştığını söyleyen Anton, "Savaş başlamadan önce eşimle kiraladığımız evde kalıyorduk. Ben cepheye gitmeden önce onu büyükannesine bıraktım. Savaş bitince geri gelip mesleğimi yapmaya devam etmeyi ve kendi evimi satın almayı düşünüyorum." dedi.

Anton'un eşi 18 yaşındaki Viktorya da savaşın getirdiği strese rağmen karnında taşıdığı bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Savaş başladığında yaklaşık 6 aylık hamile olduğunu kaydeden Viktorya, "İlk başta çok zordu ama dayandık. Kocamın yanımda olmaması zor tabii ki ama bana annem ile büyükannem yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Viktorya, Rus hava saldırılarının sürekli devam etmesine rağmen savaş durumuna alıştığını ve artık eskisi gibi korkmadığını dile getirerek "Savaş başladığında sığınakta kalıyordum." diye konuştu.

Yeni doğacak bebeğin kocası için çok değerli olacağını vurgulayan Viktorya, "Bu yüzden de bir yandan kocam için, diğer yandan da karnımdaki bebeğin sağlığı için endişeleniyorum." ifadelerini kullandı.

Doğacak çocuğuna Tomas adını vermeyi planladıklarını söyleyen Viktorya, "Hayatta bir planım yok. Sadece kocamın yanımızda olmasını istiyorum. Savaşın derhal bitmesini istiyorum. Hayatımızla ilgili bir hayal bile kuramıyorum. Yarının ne getireceği belli olmaz." dedi.

Viktorya, doğumu sırasında kocasının da yanında olmasını istediğini sözlerine ekledi.