Son Dakika Haberleri: Rusya'ya Meteor Düştü

Rusya'ya Meteor Düştü

1 saat önce

- Rusya'ya meteor düştüMOSKOVA - Rusya'nın Krasnoyarsk kentine bir meteorun düştüğü aktarıldı.

- Rusya'ya meteor düştü

MOSKOVA - Rusya'nın Krasnoyarsk kentine bir meteorun düştüğü aktarıldı. Meteorun düşme anı amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi.
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentine bir meteorun düştüğü aktarıldı. Moskova Devlet Üniversitesi Fizik Fakültesi akademisyenlerinden Vladimir Surdin düşen cismin meteor olduğunu doğruladı. Meteorun düşüş anı ise amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:36 Kaynak: İHA

Moskova, Krasnoyarsk, Rusya Federasyonu, Güncel
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