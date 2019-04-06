Rusya'ya Meteor Düştü
1 saat önce
Rusya'nın Krasnoyarsk kentine bir meteorun düştüğü aktarıldı.
Rusya
'nın Krasnoyarsk
kentine bir meteorun düştüğü aktarıldı. Meteorun düşme anı amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi. Rusya'nın Sibirya
bölgesindeki Krasnoyarsk kentine bir meteorun düştüğü aktarıldı. Moskova
Devlet Üniversitesi Fizik Fakültesi akademisyenlerinden Vladimir Surdin düşen cismin meteor olduğunu doğruladı. Meteorun düşüş anı ise amatör kameralar tarafından anbean kaydedildi.
(Şehriyar İmanbeyli/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:41 Kaynak: İHA
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