Rusya'ya şeftali ihracatında hedef 50 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'ya şeftali ihracatında 2020'de 50 milyon doları hedeflediklerini ifade etti.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığından Rusya Federasyonu'na şeftali ihracatında analiz sıklığının yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürülmesini talep ettiklerini, taleplerinin 2 iş günü içinde yerine getirildiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'a hızlı dönüşleri nedeniyle yaş meyve sebze ihracatçıları adına teşekkür eden Uçak, kararın ihracatçıları rahatlattığını aktardı.

Türkiye'nin 2019 yılında yaptığı 34 milyon dolar olan şeftali ihracatının 28 milyon dolarının Rusya'ya yapıldığına değinen Uçak, "Analiz sıklığının düşürülmesi sayesinde 2020 yılında rekoltede bir düşüş olmadığı takdirde Rusya'ya şeftali ihracatında 50 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uçak, şeftalide Rusya'nın ardından Beyaz Rusya ve Suudi Arabistan'ın en önemli pazarlar olduğunu, 40 ülkeye şeftali ihraç edildiğini ifade etti.