Rusya'ya sığınan Kırgızistan'ın eski Cumhurbaşkanı Akayev 16 yıl sonra ülkesine getirildi - Son Dakika

Rusya'ya sığınan Kırgızistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Askar Akayev, 16 yıl sonra ülkesine getirildi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya sığınan eski Cumhurbaşkanı Askar Akayev'in Kumtör altın madeni projesine yönelik yolsuzluk davası kapsamında başkent Bişkek'e getirildiği belirtildi. Akayev'in soruşturma ekibine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, "Şu an Akayev komite binasında bulunuyor. Burada kendisinin katılımıyla Kumtör madeniyle ilgili dava çerçevesinde gerekli soruşturma eylemleri yapılıyor" denildi. Açıklamada, soruşturma içeriğiyle ilgili bilgilerin verileceği kaydedildi.

Kumtör projesinde yolsuzluk olaylarına ilişkin açılan dava kapsamında eski Cumhurbaşkanı Akayev soruşturma grubu tarafından arananlar listesine alınmıştı. Akayev, Kumtör altın madeni projesiyle ilgili genel anlaşma sürecinde yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.

Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılında iktidara gelen Akayev, 2005 halk ayaklanmasının ardından aile üyeleriyle birlikte Rusya'ya sığınmıştı.

(Aliia Raimbekova/İHA)