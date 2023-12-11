Ukrayna istihbaratı, suikasta uğrayan eski vekilin görüntülerini yayınladı

Ukrayna Güvenlik Servisi, sığındığı Rusya'nın başkenti Moskova'da uğradığı silahlı sonucu hayatını kaybeden eski milletvekilinin kanlar içinde kalan cesedini ve suikastçının öldürmeden önce milletvekilini beklediği anlara ait görüntüleri yayınlayarak ihanet eden herkese gözdağı verdi.
Ukrayna istihbaratı, geçtiğimiz hafta Rusya'nın Başkenti Moskova yakınlarında düzenlenen bir suikastın kurbanı olan Ukrayna eski Milletvekili Ilya Kyva'nın son görüntülerini yayınladı.
46 yaşındaki Kyva, geçen hafta Moskova yakınlarında güvenli olduğu varsayılan bir yerde yürüyüşe çıktığı sırada vurularak öldürüldü. Olay yerinden çekilen görüntülerde cesedin karda yattığı görülüyor ve suikastte kullanılan silahların ağaca asıldığı görülüyor.
Ukrayna Güvenlik Servisi, görüntülerin ve görüntülerin Vladimir Putin'in işgalci güçleriyle işbirliği yapan diğer Ukraynalılara bir uyarı olarak kasıtlı olarak yayınlandığını açıkça belirtti. Ukraynalı bir kaynak medyaya, "Bu, düşmanın safına geçen tüm hainlere ve savaş suçlularına bir işarettir. Unutmayın, Rusya sizi kurtaramaz. Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasily Malyuk'un daha önce belirttiği gibi, Ukrayna'nın düşmanlarını bekleyen tek ihtimal ölümdür" dedi.
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