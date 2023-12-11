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Ukrayna istihbaratı, suikasta uğrayan eski vekilin görüntülerini yayınladı - Son Dakika
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Ukrayna istihbaratı, suikasta uğrayan eski vekilin görüntülerini yayınladı

Ukrayna istihbaratı, geçtiğimiz hafta sığındığı Rusya'nın başkenti Moskova'da suikasta uğrayan Ukrayna eski Milletvekili Ilya Kyva'nın son görüntülerini yayınladı.

11.12.2023 - 16:27,  Güncelleme: 18:20
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Ukrayna Güvenlik Servisi, sığındığı Rusya'nın başkenti Moskova'da uğradığı silahlı sonucu hayatını kaybeden eski milletvekilinin kanlar içinde kalan cesedini ve suikastçının öldürmeden önce milletvekilini beklediği anlara ait görüntüleri yayınlayarak ihanet eden herkese gözdağı verdi.

Ukrayna istihbaratı, geçtiğimiz hafta Rusya'nın Başkenti Moskova yakınlarında düzenlenen bir suikastın kurbanı olan Ukrayna eski Milletvekili Ilya Kyva'nın son görüntülerini yayınladı.

Rusya'ya sığınan Ukraynalı milletvekili Moskova'da öldürüldü. Ukrayna Güvenlik Servisi, hainlere gözdağı vermek için suikast görüntülerini yayınladı
Ilya Kyva

YÜRÜYÜŞE ÇIKTIĞI SIRADA SUİKASTA UĞRADI

46 yaşındaki Kyva, geçen hafta Moskova yakınlarında güvenli olduğu varsayılan bir yerde yürüyüşe çıktığı sırada vurularak öldürüldü. Olay yerinden çekilen görüntülerde cesedin karda yattığı görülüyor ve suikastte kullanılan silahların ağaca asıldığı görülüyor.

Rusya'ya sığınan Ukraynalı milletvekili Moskova'da öldürüldü. Ukrayna Güvenlik Servisi, hainlere gözdağı vermek için suikast görüntülerini yayınladı

"BU, TÜM HAİNLERE BİR UYARIDIR"

Ukrayna Güvenlik Servisi, görüntülerin ve görüntülerin Vladimir Putin'in işgalci güçleriyle işbirliği yapan diğer Ukraynalılara bir uyarı olarak kasıtlı olarak yayınlandığını açıkça belirtti. Ukraynalı bir kaynak medyaya, "Bu, düşmanın safına geçen tüm hainlere ve savaş suçlularına bir işarettir. Unutmayın, Rusya sizi kurtaramaz. Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasily Malyuk'un daha önce belirttiği gibi, Ukrayna'nın düşmanlarını bekleyen tek ihtimal ölümdür" dedi.

Rusya'ya sığınan Ukraynalı milletvekili Moskova'da öldürüldü. Ukrayna Güvenlik Servisi, hainlere gözdağı vermek için suikast görüntülerini yayınladı
Ukrayna istihbaratı, suikasta uğrayan eski vekilin görüntülerini yayınladı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güvenlik
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Ukrayna, Rusya, Güvenlik, Hukuk, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik Ukrayna istihbaratı, suikasta uğrayan eski vekilin görüntülerini yayınladı - Son Dakika


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