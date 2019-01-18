Rusya'ya Vizesiz Seyahat Bu Yılın En Önemli Konusu Olacak"

MOSKOVA (AA) – Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, "Vize sorunu önümüzdeki dönemde ele alacağımız en önemli hususlardan bir tanesi." dedi.

MOSKOVA (AA) – Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, "Vize sorunu önümüzdeki dönemde ele alacağımız en önemli hususlardan bir tanesi." dedi.



Moskova'da kısa süre önce göreve başlayan Büyükelçi Samsar, AA muhabirine Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.



İki ülke ilişkileri açısından önemli bir dönemde göreve başladığını belirten Samsar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'un ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya yapacağına dikkati çekti.



Samsar, Erdoğan'ın 23 Ocak'ta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini hatırlatarak, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini gösterdiğini vurguladı.



Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmenin ilk ve öncelikli konusunun Suriye meselesi olduğunu söyleyen Samsar, "17 Eylül'de iki lider arasında Soçi'de varılan mutabakat sonrasında bütün dünya Türkiye ile Rusya'nın Suriye üzerinde yaptığı anlaşmayı gördü. Bunun insanlık üzerindeki yansımasını da gördü. Yeni bir insani krizin önüne geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti esas itibariyle Suriye ağırlıklı olacak ama ikili ilişkiler de ziyarette önemli bir yer tutacak." diye konuştu.



Samsar, bahar aylarında Moskova'da Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yapılacağına da dikkati çekerek, gelecek hafta yapılacak ziyaretin, konsey toplantısının ilk etabını teşkil edeceğini dile getirdi.



Erdoğan ve Putin'in iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hususunda hedef koyduğunu anımsatan Samsar, buna ulaşmak için iş insanları ve yöneticilere önemli görevler düştüğünü kaydetti.



Samsar, enerji alanındaki ilişkilerin iki ülkenin önemli bir bağını teşkil ettiğini ifade ederek, hem TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı hem de Akkuyu Nükleer Santrali'nin ikili ve bölgesel alanda Türkiye'nin enerji geçişi ve güvenliği açısından önemli olduğunu aktardı.



Türk vatandaşlarının Rusya'ya seyahatlerinde vize muafiyetinin sağlanması sorununun önümüzdeki dönemde ele alınacak en önemli hususlardan biri olarak nitelendiren Samsar, iki ülke arasındaki yakınlaşma bakımından bu yöndeki gelişmelerin önem arz ettiğini ifade etti.



Samsar, "Vize sorunu önümüzdeki dönemde ele alacağımız en önemli hususlardan bir tanesi. Umuyoruz yakın zamanda resmi pasaportlar ve sürücü vizelerindeki sınırlama kalkacak. Daha sonra da umuma mahsus pasaportlara vize serbestisi sağlanması meselesinin sayın liderlerimizin görüşmesi sonunda çözüme ulaşacağını tahmin ediyoruz. Vize sorununun çözülmesiyle ekonomik ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi önem arz ediyor." dedi.



Turizmin iki ülke arasındaki en önemli unsurlar arasında yer aldığını kaydeden Büyükelçi Samsar, Türkiye'ye gelen Rus turist sayısının geçen yıl 6 milyon civarına ulaştığını hatırlattı. Samsar, bu rakamın bu yıl biraz daha artmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

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