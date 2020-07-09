Rusya'ya yılın ilk yarısında narenciye ihracatında artış - Son Dakika

Rusya'ya yılın ilk yarısında narenciye ihracatında artış

Narenciyede en fazla ihracatın yapıldığı Rusya Federasyonu'na yılın ilk yarısında gerçekleştirilen dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 119 milyon 137 bin dolar oldu.

Narenciyede en fazla ihracatın yapıldığı Rusya Federasyonu'na yılın ilk yarısında gerçekleştirilen dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 119 milyon 137 bin dolar oldu.

Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 143 bin 46 ton narenciye dış satımıyla 80 milyon 704 bin dolar döviz elde edilen Rusya'ya bu yılın aynı döneminde ihracat arttı.

Bu yılın ilk yarısında, Rusya'ya ihraç edilen 197 bin 828 tonluk narenciye ile ülke ekonomisine 119 milyon 137 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Ürün bazında bu ülkeye 83 bin 119 ton mandalina 50 milyon 790 bin dolara, 42 bin 129 ton portakal 21 milyon 973 bin dolara, 40 bin 241 ton limon da 30 milyon 826 bin dolara ihraç edildi. İhracatın kalan bölümünü ise diğer narenciye ürünleri oluşturdu.

"İki ülke arasında lojistik ağ gelişmiş durumda"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, narenciye ihracatının en çok Rusya'ya yapıldığını söyledi.

Rusya'daki tüketicilerin Türk ürünlerini sevdiğini dile getiren Kaçmaz, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında lojistik ağ gelişmiş durumda. Ürettiğimiz ürünler doğal bir yapıya sahip. Ürün yelpazemiz gelişmiş durumda. Ürünlerimiz kaliteli ve lezzetli. Bundan dolayı Rusya'dan fazla talep görüyoruz. Her geçen zamanda Rusya'ya olan ihracatımızda artış yaşanıyor. Bunun yanı sıra ürünlerimiz komşu Avrupa Birliği ülkelerinden de talep görüyor."

En çok narenciye ihraç edilen ülkeler

Türkiye'nin, ocak-mayıs döneminde en çok narenciye ihracatı yaptığı 5 ülke şöyle:

Ülkeler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde)

Rusya Federasyonu 80.706.184 119.137.395 48

Ukrayna 22.927.420 33.475.541 46

Irak 36.364.059 25.209.085 -31

Romanya 17.679.575 21.632.659 22

Polonya 6.089.215 18.066.133 197


Rusya'ya en fazla ihraç edilen narenciye ürünleri ise şöyle oluştu:

Ürünler 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde)

Mandalina 33.909.136 50.790.432 50

Limon 30.953.711 30.826.218 0

Portakal 4.676.599 21.973.089 370

Greyfurt 11.166.736 15.541.333 39

Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya'ya yılın ilk yarısında narenciye ihracatında artış - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:02 Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
17:31
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:36:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rusya'ya yılın ilk yarısında narenciye ihracatında artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]