Son Dakika Haberleri: Rusya'ya yönelik siber saldırılar ABD ve Avrupa'dan
Son Dakika Ekonomi Haber

Rusya'ya yönelik siber saldırılar ABD ve Avrupa'dan

21 dakika önce

Rusya Bilgisayar Olayları Ulusal Koordinasyon Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Nikolay Muraşov, Rusya'daki kritik öneme sahip altyapılara yönelik siber saldırıların çoğunun ABD ve AB'deki kontrol sunucularından gerçekleştirildiğini belirterek, "Rus altyapısına yönelik saldırıların çoğu savunma...

Rusya'ya yönelik siber saldırılar ABD ve Avrupa'dan, System.String[]
Rusya Bilgisayar Olayları Ulusal Koordinasyon Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Nikolay Muraşov, Rusya'daki kritik öneme sahip altyapılara yönelik siber saldırıların çoğunun ABD ve AB'deki kontrol sunucularından gerçekleştirildiğini belirterek, "Rus altyapısına yönelik saldırıların çoğu savunma ve enerji sanayisinde roket üretimi ve nükleer bilgileri çalmaya yönelik." dedi.
Muraşov, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında, Rusya'ya yönelik siber saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Siber saldırılarda kullanılan botnet komuta kontrol sunucularının konumlarının tespit edilebildiğini belirten Muraşov, "Çünkü operasyonları üzerinde tam kontrole sahip olabilmek için yerelleştirilmek zorundalar." ifadesini kullandı.
Dünyadaki botnet komuta kontrol sunucularının 3'te birinin ABD'de bulunduğuna işaret eden Muraşov, "Rusya'daki kritik öneme sahip altyapılara yönelik siber saldırıların çoğu ABD ve AB'deki kontrol sunucularından gerçekleştiriliyor." dedi.
Kötü amaçlı yazılımların devamlı güncellendiğini belirten Muraşov, "Ancak bu yazılımlara karşı koymak için kullanılan yöntemler de hızla gelişiyor. Günümüzde siber saldırıları yapanlarla, bilgi güvenliği birimleri arasında bir denge var. Ancak Gelişmiş Sürekli Tehdit (ATP) olarak adlandırdığımız komplike saldırılar bazen çok ciddi tehlikeler yaratabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Muraşov, Rusya'ya yönelik saldırıların çoğunlukla bilgi çalmaya yönelik olduğunu vurgulayarak, "Rus altyapısına yönelik saldırıların çoğu savunma ve enerji sanayisinde roket üretimi ve nükleer bilgileri çalmaya yönelik." dedi.
ABD merkezli teknoloji şirketi IBM'nin verilerine göre, ABD, dünyadaki botnet komuta kontrol sunucularının yüzde 36'sını, Çin yüzde 14'ünü, Fransa yüzde 5,1'ini, Almanya yüzde 4,9'unu ve Rusya yüzde 4,9'unu kontrol ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:27 Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Gerçekçi projelerle gelirse AK Parti destekleyecektir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 12:48:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'ya yönelik siber saldırılar ABD ve Avrupa'dan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]