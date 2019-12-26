Rusya, Yasen-M projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdi - Son Dakika
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Rusya, Yasen-M projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdi

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Yasen-M projesi kapsamında modernize ettikleri ilk seri nükleer denizaltıyı suya indirdiklerini duyurdu.

Rusya, Yasen-M projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdi, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, Yasen-M projesi kapsamında modernize ettikleri ilk seri nükleer denizaltıyı suya indirdiklerini duyurdu.

Yasen-M sınıfı nükleer denizaltı Novosibirsk, Rusya'nın kuzey kenti Severodvinsk'te bulunan denizaltı üretim şirketi Sevmaş'ın tersanesinde düzenlenen törenin ardından suya indirildi.

Törende konuşan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, denizaltı mürettebatının eğitim merkezindeki eğitimini tamamladığını belirterek ekibin modern ekipman ve silahları kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Novosibirsk'in 2020'de filonun hizmetine sunulması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Törenden görüntü

Denizaltınan görüntüsü


Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:02 Kaynak: DHA
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