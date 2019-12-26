Rusya, yasen-m projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya, yasen-m projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdi - Son Dakika

Rusya, yasen-m projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdi

6 saat önce

Rusya, Yasen-M projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdiRusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Yasen-M projesi kapsamında modernize ettikleri ilk seri nükleer denizaltıyı suya indirdiklerini duyurdu.

Rusya, Yasen-M projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdi

Rusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Yasen-M projesi kapsamında modernize ettikleri ilk seri nükleer denizaltıyı suya indirdiklerini duyurdu.

Yasen-M sınıfı nükleer denizaltı Novosibirsk, Rusya'nın kuzey kenti Severodvinsk'te bulunan denizaltı üretim şirketi Sevmaş'ın tersanesinde düzenlenen törenin ardından suya indirildi.

Törende konuşan Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, denizaltı mürettebatının eğitim merkezindeki eğitimini tamamladığını belirterek ekibin modern ekipman ve silahları kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

Novosibirsk'in 2020'de filonun hizmetine sunulması planlanıyor.

Rusya, yasen-m projesinin ilk nükleer denizaltısını suya indirdi

Rusya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:05 Kaynak: DHA
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