Son dakika... Rusya: "Yavoriv'deki askeri merkezde 180'e yakın paralı asker etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Rusya: "Yavoriv'deki askeri merkezde 180'e yakın paralı asker etkisiz hale getirildi"

13.03.2022 20:33

Son dakika gündem haberi... Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Yavoriv Askeri Poligonu'na düzenlendiği saldırıda 180'e yakın paralı askeri etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Yavoriv Askeri Poligonu'na düzenlendiği saldırıda 180'e yakın paralı askeri etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da süren askeri operasyonlarıyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı'ndan güncel bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Lviv'in kuzey batısında Polonya sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yavoriv Askeri Poligonu'na (Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi) düzenlendiği saldırıda 180'e yakın paralı askeri etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. Konaşenkov, "13 Mart sabahı, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Stariçi köyündeki eğitim merkezlerine ve Yavoriv Askeri Poligonu'na operasyonlar düzenlendi. Bu merkezler Rus askerlerine karşı savaşmak üzere çatışma bölgelerine gönderilmeden önce yabancı paralı askerlerin eğitimi ve muharebe koordinasyonu için bir merkez ayrıca dış ülkelerden gelen silah ve askeri teçhizat için bir depolama alanı. Saldırı sonucun 180'e yakın yabancı paralı asker ve çok sayıda yabancı silah imha edildi. Ukrayna topraklarına gelen yabancı paralı askerler, etkisiz hale getirilmeye devam edecek" dedi.

UKRAYNA'DA 3 BİN 736 ASKERİ NOKTA VURULDU

Rus ordusunun bugünkü ilerleyişinin 9 kilometrelik daha alanda hakimiyet kurulduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusunun kayıpları ile ilgili bilgiler aktararak, "Novy Bykov yerleşim bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Su-24 savaş uçağı ve 11 adet insansız hava aracı düşürüldü. 3 komuta merkezi, 2 mühimmat deposu, 33 askeri teçhizat dağıtım alanı dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 46 nesnesi imha edildi. Operasyonun başladığı günden itibaren Ukrayna'nın 3 bin 736 askeri altyapısı, 100 uçak, 139 insansız hava aracı, bin 234 tank ve diğer zırhlı araçlar, 122 çoklu roket atma sistemleri, 452 top ve bin 13 askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.

ÜSSE YÖNELİK SALDIRIDA 35 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANMIŞTI

NATO'ya bağlı uluslararası askeri birliklerin de olduğu ifade edilen Yavoriv Askeri Poligonu'na yönelik roketli saldırıda, 35 kişinin hayatını kaybettiği, 134 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Son dakika... Rusya: Yavoriv'deki askeri merkezde 180'e yakın paralı asker etkisiz hale getirildi
Son dakika... Rusya: Yavoriv'deki askeri merkezde 180'e yakın paralı asker etkisiz hale getirildi
Son dakika... Rusya: Yavoriv'deki askeri merkezde 180'e yakın paralı asker etkisiz hale getirildi

YORUMLAR
500
Rusya, NATO eğitim üssünü 30 roketle vurdu! Ölü sayısı 35'e çıktı! Rusya, NATO eğitim üssünü 30 roketle vurdu! Ölü sayısı 35'e çıktı! Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor

Ukrayna, Polonya, Asker, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Rusya: 'Yavoriv'deki askeri merkezde 180'e yakın paralı asker etkisiz hale getirildi' - Son Dakika


Son Dakika
20:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e çok konuşulacak sözler: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
20:17 Ekrem İmamoğlu İBB işçilerine uygulanan zam oranını açıkladı: Enflasyona ezdirmeyeceğiz
20:14 Rıdvan Dilmen fitili ateşledi! Bir hakemin geri çağırılacağını iddia etti
19:48 Altay Bayındır'dan bir ilk! İlk golde asist yaptı
19:38 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
19:11 Galatasaray'ın teknik direktörüne İspanyollardan hakaret! Soruya verdiği cevap ortalığı karıştırdı
19:06 Alanyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım haberimizde
19:02 Vaka sayılarında durum nasıl? Bakan Koca haritayı paylaştı
18:45 BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik çabalarından dolayı teşekkür
18:15 Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 21:02:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Rusya: "Yavoriv'deki askeri merkezde 180'e yakın paralı asker etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement