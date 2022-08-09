Rusya yedek parça sıkıntısı nedeniyle elindeki uçakları söküyor - Son Dakika
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Rusya yedek parça sıkıntısı nedeniyle elindeki uçakları söküyor

09.08.2022 18:56
Rusya yedek parça sıkıntısı nedeniyle elindeki uçakları söküyor

Rus havayolu şirketlerinin, Batı yaptırımları yüzünden yaşanan yedek parça sıkıntısını gidermek için, ellerindeki uçakları sökmeye başladığı bildirildi.

Rus havayolu şirketlerinin, Batı yaptırımları yüzünden yaşanan yedek parça sıkıntısını gidermek için, ellerindeki uçakları sökmeye başladığı bildirildi.Batı yaptırımları nedeniyle yedek parça temin edemeyen Rus havayolu şirketlerinin, ellerindeki uçakları sökmeye başladıkları bildirildi. Reuters haber ajansına sektörden bazı kaynakların aktardığına göre, aralarında kamuya ait havayolu şirketi Aeroflot'un da bulunduğu bazı şirketler, Kremlin'in Haziran'da açıkladığı tavsiyeler doğrultusunda, bazı yeni uçakları sökerek elde ettikleri yedek parçaları kullanma suretiyle, uçakların 2025'e kadar kullanılmasını hedefliyor.

Bu doğrultuda Aeroflot tarafından kullanılan Rus yapımı bir Sukhoi Superjet 100 ve Airbus A350 tipi yolcu uçakları halihazırda demonte edilmeye başlandı. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, söz konusu Airbus'un oldukça yeni bir uçak olduğunu vurguladı. Aynı modeldeki diğer uçaklar için daha fazla yedek parçaya gereksinim duyan Aeroflot'un Boeing 737 ve Airbus A320'lerden bazı parçaları çıkardığı aktarıldı.

Diğer ülkeler opsiyon değil

Airbus A320, A350 ve Boing 737 ile 737 MAX gibi yeni nesil modellerin mütemadiyen en yeni teknik donanımla güncellenmesi gerekiyor. Bu nedenle Batılı uzmanlar, yaptırımların bir yıldan fazla sürmesi halinde Rus mühendislerin bu uçakları uçabilir durumda tutma konusunda oldukça zorlanabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Rusya'ya karşı doğrudan yaptırım uygulamayan Asya ve Ortadoğu ülkelerindeki firmaların da Batı'dan dolaylı yaptırımlara maruz kalmaktan korktukları için Rusya'nın Airbus ya da Boeing parçaları bu ülkelerden temin etme opsiyonunun da bulunmadığı belirtiliyor.

Reuters/ SÖ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

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