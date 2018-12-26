Son Dakika Haberleri: Rusya, Yeni Hipersonik Füze 'Avangard'ın Başarıyla Test Edildiğini Duyurdu

Rusya, Yeni Hipersonik Füze 'Avangard'ın Başarıyla Test Edildiğini Duyurdu

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni hipersonik füze 'Avangard'ın başarıyla test edildiği belirtildi.

Rusya, Yeni Hipersonik Füze 'Avangard'ın Başarıyla Test Edildiğini Duyurdu, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni hipersonik füze 'Avangard'ın başarıyla test edildiği belirtildi. Yasni bölgesinden fırlatılan füzenin yaklaşık 6500 kilometre uzaklıktaki Kamçatka bölgesindeki hedefi başarıyla vurduğu açıklandı.

 

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mokova'daki Ulusal Savunma Merkezini ziyareti sırasında füzenin ateşlenmesi emrini verdiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:20 Kaynak: DHA

Kamçatka, Rusya Federasyonu, Dünya
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