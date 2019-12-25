Rusya: "Yeni S-400'leri yakında ordumuza katacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rusya: 'Yeni S-400'leri yakında ordumuza katacağız' - Son Dakika

Rusya: "Yeni S-400'leri yakında ordumuza katacağız"

6 saat önce

Rusya tarafından yapılan açıklamada, yeni üretilmiş 4 adet S-400 bataryalarının yakında orduya teslim edileceği duyuruldu.

Rusya:

Rusya tarafından yapılan açıklamada, yeni üretilmiş 4 adet S-400 bataryalarının yakında orduya teslim edileceği duyuruldu.

Yeni S-400'lerin yakında orduya katılacağını açıklayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "2020 yılında, hava kuvvetlerimize ve donanmamıza 106 adet yeni uçak tedarik edeceğiz. Bunların dışında 4 adet S-400 Triumph ve 6 adet Pantsir hava savunma sistemi teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında ABD'nin 2020 askeri bütçesi için ayırdığı kaynağa da değinen Şoygu, "ABD'nin 2020 yılı askeri bütçesi için ayırdığı rakam 750 milyon dolar. Bu bizim tam 16 katımız demek. NATO ise Rusya'nın kara sınırlarında gerçekleştirdiği keşifleri yüzde 33, deniz sınırlarında ise yüzde 24 arttırdı" şeklinde konuştu.

(İHA)

Sergey Şoygu, Rusya, S 400, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:06 Kaynak: İHA
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