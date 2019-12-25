Son Dakika › Ekonomi › Rusya: Yeni yasaya karşın Apple Rusya'dan çekilmeyecek - Son Dakika Ekonomi
Rusya: Yeni yasaya karşın Apple Rusya'dan çekilmeyecek
6 saat önce
Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov, Rusya'da yürürlüğe giren ve ülke genelindeki bütün bilgisayar ve akıllı telefonlarda Rus yazılımı kullanılmasını öngören yeni yasaya karşın, ABD merkezli Apple'ın muhtemelen Rusya pazarında kalmaya devam edeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:24 Kaynak: DHA
Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov, Rusya'da yürürlüğe giren ve ülke genelindeki bütün bilgisayar ve akıllı telefonlarda Rus yazılımı kullanılmasını öngören yeni yasaya karşın, ABD merkezli Apple'ın muhtemelen Rusya pazarında kalmaya devam edeceğini söyledi.
Manturov, Rus merkezli Izvestia gazetesinde verdiği röportajda, söz konusu cihazlara Rus yazılımı yüklenmesinin "iş ortaklarının kendilerine kar getirisi olmayan bu tür kararlar verecek kadar zararlı olmayacağını" belirtti ve birkaç yıl önce benzer bir uygulamanın Çin'de de yapıldığını anımsattı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 Aralık'ta imzaladığı yeni yasa kapsamında ülke genelindeki bütün akıllı cihazlara Rus şirketler tarafından oluşturulan yazılım yüklenecek.
Son Dakika Cipini helikopterden aşağı attırdı, o anları sandalyesinde izledi 2019 yılında en çok satılan telefon marka ve modeli belli oldu Türkiye'de en ucuz arsa bedeli Kayseri Serbest Bölgesi'nde TMSF'den Cem Uzan'ın oteliyle ilgili açıklama: Otelle ilgili bir tasarrufta bulunmadık