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Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor - Son Dakika

Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor

30.12.2021 14:45

Pek çok ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alınırken, Rusya yeni yıla eğlence ve etkinliklerin serbest olduğu bir ortamda girecek.

Pek çok ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alınırken, Rusya yeni yıla eğlence ve etkinliklerin serbest olduğu bir ortamda girecek.

Başta başkent Moskova olmak üzere ülkenin pek çok yerinde, yılbaşı gecesi kafe, restoran, bar ve gece kulüpleri açık olacak, eğlence programları düzenlenecek.

Noel pazarlarının da açık olduğu Moskova'nın çeşitli noktalarında yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılanacak.

31 Aralık ile 9 Ocak arasında ülke genelinde ilan edilen yeni yıl tatilinde, vatandaşlar buz pateni pistleri ile eğlence merkezlerini ziyaret edebilecek.

Noel Bayramı için hazırlıkların devam ettiği Moskova'da, meydan ve sokaklar süslendi.

Kovid-19 vakaları ve can kayıplarında düşüş

Pek çok ülkede Kovid-19'a karşı sıkı tedbirler alınırken, Rusya'nın çoğu bölgesinde sadece sosyal mesafe ve maske zorunluğu devam ediyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte vaka sayısı 21 bin 73 artarak 10 milyon 479 bin 344'e, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 926 artışla 307 bin 948'e çıktı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 661 artarak 2 milyon 28 bin 5'e, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da 71 artışla 36 bin 702'ye yükseldi.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, aralık başında günlük vaka sayısı 33 binin üzerindeyken, 12 Aralık'ta 30 binin altına düştü.

24 Aralık'ta 25 binin altında görülen günlük vaka sayısı, 27 Aralık'ta 23 bin 210, dün ise 21 bin 119 olarak açıklandı.

Can kaybı sayısı ise ay başında 1200'ün üzerindeyken, 24 Aralık'ta binin altına indi.

Rusya'da aşılanan kişi sayısı 73 milyondan fazla

Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da, 77 milyon 876 bin 905 kişinin aşının ilk dozunu yaptırdığı, 73 milyon 106 bin 249 kişinin ise tam aşılandığı kaydedildi.

Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor
Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor
Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor

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Togo Cumhuriyeti, Moskova, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya yeni yıla gevşetilmiş Kovid-19 önlemleriyle giriyor - Son Dakika
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